2019/11/18 | 21:06

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رئيس مؤسسة الشهداء لممثلي جرحى الحشد بالنجف: وصل صوتكم وسنتخذ الا

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رئيس مؤسسة الشهداء لممثلي جرحى الحشد بالنجف: وصل صوتكم وسنتخذ الاجراءات لاستحصال حقوقكم

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