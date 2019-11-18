سهل نينوى والمراكز الصحية مشاكل لا تنتهي واهمال متعمد

2019/11/18 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي المستشفى هو عبارة عن مؤسسة للرعاية الصحية توفر العلاج للمرضى من قبل طاقم طبي، عادة ما يتم تمويله من قبل القطاع العام او المؤسسات الصحية (سواء كانت ربحية او غير ربحية) او شركات التأمين الصحي.عدم وجود المستشفيات في القرى الشبكية يعني فقدانهم للرعاية الصحية، وان عدم شمولهم بهذا …

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