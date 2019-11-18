150شخص يتلقون دورات تدريبية في مجالات مختلقة في مخيم سردشتي

2019/11/18 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين ضمن نشاطات مجموعة جيل المستقبل، اختتمت دورتين في مخيم سردشتي في مجالات الحاسوب واللغة الانكليزية واستفاد 150 شخص من كلا الجنسين من هذه الدورات.وجدي زيدان مسؤول مجموعة جيل المستقبل تحدث لـ “ايزيدي 24″، وقال، انهم قاموا باختيار مخيم سردشتي لتغطيتها بعدما رأينا وضع المأساوي والمعاناة التي يمرون به …

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