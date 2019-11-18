اختراق موقع وزارة الاتصالات العراقية للمرة الثانية

2019/11/18 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض موقع وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني، 2019)، للاختراق مجدداً.

ونشر القائم بعملية الاختراق رسالة على الموقع، عنوانها "مغلق بأمر الشعب - أما الشهادة أما إنتصار"، وكتب فيها : "تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب ونحن الشعب, نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق..مهمتنا محاربة اعداء الداخل من الفاسدين والعملاء..



16 سنة من الخراب والدمار , 16 سنة اذقتمونا فيها شتى أنواع الآلام".

وأضاف: "حانت ساعتكم وحانت ساعتنا لنذيقكم مما أذقتمونا..



نحن الشعب ورائكم حتى نحاكم كل فاسد منكم..



سوف يحاسبكم الشعب على كل متظاهر قمتم بقتله..



وسوف يظهر الحق قريباً".

وكان موقع وزارة الاتصالات قد تعرض للاختراق، في 9 تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع قطع السلطات خدمة الإنترنت حينها عن بغداد وبقية المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.

بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم - خاص

أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، انه شاهد على الاسماء التي نشرت بالتقرير الأمريكي عن تسريبات الاستخبارات الايرانية وكيف عملوا على تمرير المشروع الايراني في العراق حسيب قوله.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، أن التظاهرات السلمية كشفت ’’وكر الدبابير’’ التي تتربص بالعراقيين وتنهب ثروتهم.

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر، "‏من ايجابي

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