خبير قانوني يكشف سبب بطء حسم قضايا الفساد واستعادة الهاربين من الخارج

2019/11/18 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف خبير قانوني، عن أسباب بطء حسم قضايا الفساد واستعادة الهاربين من الخارج.

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