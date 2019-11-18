وفاة شقيق رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

2019/11/18 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نعى خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخاه السلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي وافته المنية

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