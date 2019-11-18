واتس اب يسمح بفتح نفس الحساب من عدة أجهزة.. اليكم التفاصيل

2019/11/18 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

من المرتقب أن يدعم تطبيق واتساب عما قريب استخدام الحساب الواحد على عدة أجهزة، وقد ظهرت الخاصية في إحدى الإصدارات التجريبية على نظام

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