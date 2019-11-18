مانشستر يونايتد يقترب من صفقة مدوية في الميركاتو الشتوي

2019/11/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يبدو أن مانشستر يونايتد اقترب من ضم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن والد هالاند شوهد في المقر التدريبي لمانشستر يونايتد (كارينجتون)، في مؤشر قوي على اقتراب النادي الإنكليزي من إتمام الصفقة.

وجذب النرويجي إيرلينغ هالاند، 19 عامًا، أنظار العديد من عمالقة أوروبا مؤخرًا.

ويعتبر هالاند من أهم المواهب الصاعدة في أوروبا هذا العام، بعد تسجيله 26 هدفًا وصناعة 6 أخرى خلال 18 مباراة فقط في جميع المسابقات، كما يحتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد (7 أهداف).

وأشار التقرير، إلى أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يعرف كل شيء عن مواطنه هالاند، منذ أن كان مدربًا لمولدة النرويجي، وبالفعل طالب إدارة اليونايتد بضمه.

وأضافت الصحيفة "على الرغم من أن سالزبورغ سيطلب أرقاماً ضخمة للتخلي عن هالاند، لكن مانشستر يونايتد يُفكر في ضمه في كانون الثاني المقبل وإعارته لفريقه الحالي حتى نهاية الموسم".

وأفاد التقرير بأن هناك حالة واحدة قد تُعقد المفاوضات، وهي وجود مينو رايولا وكيل هالاند، والذي لا يرتبط بعلاقات جيدة مع إدارة مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

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