شاهد كيف أسهمت المرأة العراقية في نجاح الحراك الاحتجاجي في العراق.. تقرير حيدر غازي

2019/11/18 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في العراق؛ كان للمرأة دور رئيسي وبارز فيه، حيث كانت النساء حاضرات في جميع ميادين التظاهر، مساندات لأشقائهن الرجال، عبر مبادرات طوعية وتوفير للطعام والدواء وعلاج المرضى.مراسل “يس عراق” حيدر غازي كان حاضراً في ساحة التحرير وأعد التقرير التالي.

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