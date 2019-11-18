حاكم كريم عطية - ما بين السيدة جنين هينيس والتقارير الأستخبارية المسربة

2019/11/18 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية جنين هينيس مبعوثة اليونامي /الأمم المتحدة للوقوف على ما يجري من أنتهاكات ومجازر بشرية بحق المتظاهرين وأبطال الأنتفاضة الشعبية هذه السيدة لا تدرك أن الجماهير المنتفضة تتوقع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الأنسان أدانة حكومة بغداد ومن ورائها المليشيات المسلحة لأقدامها على أستعمال الذخيرة الحية والأسلحة الممنوعة لتفريق المتظاهرين وما لا تدركه هذه لسيدة أن هناك ما يفوق على 350 شهيد وما يفوق على 15000......

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