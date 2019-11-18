جودت شاكر محمود - تقارير الاستخبارات الإيرانية المسربة تكشف شبكة التأثير الهائلة لطهران في العراق

2019/11/18 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جودت_شاكر_محمود • القصة وراء التسريبات الإيرانية:قال المصدر إنهم أرادوا "إعلام العالم بما تفعله إيران في بلدهم العراق".لقد أرسلوا (700) صفحة من تقارير الاستخبارات السرية عن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، أو وزارة الداخلية، لكنهم لم يكشفوا عن هويتهم.هذا النوع من التسريب لم يسبق له مثيل بالنسبة لإيران، وهي دولة ذات حكومة شديدة السرية ووكالات تجسس تحمي معلوماتها السرية بحماسة.في الأشهر التي تلت تلقي ت......

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