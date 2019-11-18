2019/11/18 | 21:36

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وزير العمل يعلن اطلاق مبالغ الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ

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وزير العمل يعلن اطلاق مبالغ الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ

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