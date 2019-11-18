شاهد كيف تمارس السعودية التحريض المذهبي والطائفي على العراق

2019/11/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الاكاديمي والباحث السياسي العراقي طالب الصراف في حوار مع قناة العالم ضمن برنامج "قلم رصاص"، كيف تمارس الصحف السعودية التحريض المذهبي والطائفي ...

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