رئاسة الوزراء ترسل اسماء 100 خريج للتعيين على الملاك المدني في وزارة الدفاع

2019/11/18 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أسماء قائمة جديدة من أسماء الخريجين، لتعيينهم على ملاك وزارة الدفاع.

وأشار المكتب في بيان، ان مكتب رئيس الوزراء، سلم وزارة الدفاع القائمة السابعة عشرة، والتي تضم أسماء مئة خريج من مختلف التخصصات، لتعيينهم على الملاك المدني في الوزارة، تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء المتعلقة بتعيين الخريجين، وإعادة المفسوخة الى عقودهم الى الخدمة.

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