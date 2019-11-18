مصدر يكشف عن نتائج اجتماع قائد شرطة ذي قار مع متظاهري الرفاعي

2019/11/18 | 21:47

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بغداد اليوم _ ذي قار

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني، 2019) عن نتائج اجتماع قائد شرطة ذي قار العميد محم...





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