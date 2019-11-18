إدارة مطار النجف تنفي توقف الرحلات بالمطار

2019/11/18 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت ادارة مطار النجف الدولي، الانباء المتداولة بشأن توقف الرحلات الجوية من والى المطار.

وأكد قسم الاعلام والعلاقات العامة بالمطار في بيان، ان ما نشرته بعض الصفحات عن توقف رحلات مطار النجف الدولي القادمة والمغادرة، هي اخبار كاذبة وعارية عن الصحة، مشيرا الى تواصل استقبال وتوديع المسافرين، والرحلات القادمة والمغادرة من والى انحاء العالم، فيما شدد البيان على ضرورة إعتماد اخبار مطار النجف الدولي، من الصفحة الرسمية الخاصة بالمطار حصرا.

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