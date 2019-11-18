شاهد بالفيديو.. متظاهر يستقبل أطفاله في ساحة التحرير بعد غياب أكثر من 3 أسابيع

2019/11/18 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تداول عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر لقطات مؤثرة لأب عراقي لم ير أطفاله منذ يوم 25 تشرين الأول بسبب تواجده في ساحة التحرير للتظاهر والاعتصام، مما دفع زوجته لاصطحابهم معها إلى هناك ليروا والدهم.وقد فوجىء الأب برؤية أطفاله وسارع لاحتضانهم وتقبيلهم، في مشهد مؤثر تفاعل معه الكثير من رواد […]

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