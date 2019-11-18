المياحي يرد على مجلس واسط المنحل برفع دعوى قضائية وكشف ملفات فساد

2019/11/18 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد محافظ واسط، محمد جواد المياحي، على قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة المنحل برفعه دعوى قضائية غداً.

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