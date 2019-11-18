بالصور.. المتظاهرون يقطعون الشوارع وسط النجف

2019/11/18 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع متظاهرون، الشوارع وسط مدينة النجف.

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