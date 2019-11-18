2019/11/18 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

افتتح قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، اليوم الاثنين، مستشفى الشفاء الجديد للامراض الصدرية والحميات في حي الوحدة بأيسر الموصل بحضور قائد عمليات

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