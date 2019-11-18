التصحيح والتغيير لـ

2019/11/18 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد النائب عن جبهة التصحيح والتغيير رياض التميمي، اليوم الاثنين، ان الكتل السياسية تعمل بما يلائم مصالحها وليس بما يريده الشعب.

وقال التميمي في

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