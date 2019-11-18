مجلس النواب العراقي يستعد لرفع الحصانة عن 10 من نوابه بهذه التُهم..

2019/11/18 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف رئيس كتلة #الجماعة_الإسلامية الكردستانية، في #البرلمان العراقي #سليم_حمزة، في تصريح صحفي، عن أن 10 نواب سيصوت البرلمان على رفع الحصانة عنهم، كاشفاً عن عدد ملفات الفساد […]

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