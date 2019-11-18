استئناف نقل المسافرين عبر القطارات من بغداد الى الفلوجة وبالعكس

2019/11/18 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل اليوم الاثنين، استئناف تسيير رحلاتها عبر القطارات الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد الى الفلوجة

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