2019/11/18 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- خطوة برس اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح اليوم الاثنين، اعتقال اكبر عصابة لتجارة المخدرات في المحافظة.وقال فليح لوكالة الأنباء العراقية”خطوة برس”: ان “العصابة اعتقلت بالجرم المشهود وبحوزتها كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة”.وستنشر وكالة الأنباء العراقية يوم غد الثلاثاء، تفاصيل عن العملية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد شرطة البصرة : اعتقال اكبر عصابة لتجارة المخدرات في المحافظة وكالة خطوة برس.

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