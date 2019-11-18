مطار النجف الدولي ينفي توقف رحلاته الجوية

2019/11/18 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مطار النجف الاشرف الدولي بالعراق، الاثنين، ما تناقلته بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي من توقف رحلاته الجوية القادمة والمغادرة، مؤكداً أن ه...

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