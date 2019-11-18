الحكومة تؤكد قرب انجازها تعديل يشمل الوزارات الخدمية والاقتصادية

2019/11/18 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اختيار المرشحين بعيداً عن اختيارات وتأثيرات الكتل بغداد – وعد الشمري: أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الاثنين، قرب انجازها تعديل يشمل الوزارات الخدمية والمعنية بملف الاقتصادي، لافتة إلى أن المرشحين تم اختيارهم بعيداً عن المحاصصة، وفيما دعت الكتل في مجلس النواب إلى التعاون معها في وضع آلية جديدة لتوزيع المناصب العليا على وفق معايير الكفاءة ...

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