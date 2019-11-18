الولايات المتحدة: حسن روحاني استخدم مليارات الدولارات لدعم «الإرهاب»

2019/11/18 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت وزارة #الخارجية_الأميركية في سلسلة تغريدات لها على حسابها في تويتر، اليوم الإثنين، عن أن النظام الإيراني كيف ينفق مليارات الدولارات على دعم «الإرهاب» في المنطقة، بينما […]

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