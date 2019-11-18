شاب موصلي يرتدي قناعاً ويخاطب المتظاهرين.. شاهد ماذا قال لهم بالفيديو

2019/11/18 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-الموصل من مدينة الموصل إلى بغداد ثمة رسالة أعدها وبعثها شباب من المدينة، أعلنوا تضامنهم مع الحراك الاحتجاجي في جميع مدن البلاد، معتذرين عن عدم مشاركتهم لأسباب قاهرة وظروف قاسية، فرضت عليهم فرضاً.وفي مقطع مصور ظهر شاب مقنع من الموصل يرتدي قناعاً وهو يخاطب جماهير المحتجين باللغة الإنكليزية، مبيناً لهم الصعوبات والأزمات التي […]

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