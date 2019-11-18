5 طرق لعلاج القشرة وتساقط الشعر

2019/11/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قشرة الرأس هي حالة شائعة تسبب الجلد المتقشر على فروة رأسك، وغالبًا ما تسقط هذه القشرة وتترك رقائق بيضاء على الكتف، وبعض الناس الذين يعانون من القشرة يعانون أيضاً من تساقط الشعر.

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