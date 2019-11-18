الاستخبارات العسكرية تكشف عن عملية ارهابية لاستهداف صلاح الدين

2019/11/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن عملية ارهابية لاستهداف المواطنين في محافظة صلاح الدين.

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