المقاومة الفلسطينية تجبر طائرة تجسس للكيان الصهيوني على العودة من مكان انطلاقها

2019/11/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، النار ضد طائرة مسيرة للكيان الصهيوني حلقت في أجواء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية،

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