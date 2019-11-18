النقل تعلن استئناف عمل الخطوط السككية بين بغداد – الفلوجة

2019/11/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، استئناف تسيير رحلاتها عبر القطارات الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد الى الفلوجة وبالعكس اعتبارا من اليوم،

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