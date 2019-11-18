شاهد .. حشود بابلية تتوافد على ساحة التظاهر الان

2019/11/18 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بابل توافد المئات في محافظة بابل الى ساحة التظاهرات للتاكيد على استمرار الاحتجاج والاضراب .

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