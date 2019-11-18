2019/11/18 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارضة القطرية تكشف دفع تنظيم الحمدين أموال لدعم نفوذ إيران بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة القطرية تكشف دفع تنظيم الحمدين أموال لدعم نفوذ إيران بالعراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة القطرية تكشف دفع تنظيم الحمدين أموال لدعم نفوذ إيران بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).