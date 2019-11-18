هل تنجح الخطوات الجديدة في اخماد التظاهرات بالعراق؟

2019/11/18 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البرلمان العراقي ان جدول الاعمال الخاص بجلسته المقررة يوم الثلاثاء سيشمل القراءة الاولى لقانون الانتخابات البرلمانية، اضافة الى التصويت على قانو...

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