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بومبيو: نحن اكبر داعم للعراق


بومبيو: نحن اكبر داعم للعراق
2019/11/18 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو: نحن اكبر داعم للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 23:17.

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