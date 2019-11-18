بالوثائق .. قرارات وتوصيات اجتماع القادة السياسيين

2019/11/18 | 23:20

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح المستشار السابق لدى التحالف الدولي، كاظم الوائلي، الإثنين (18 تشرين الثاني 2019) ان تكون ايران هي من سربت "الوثائق" ضد مسؤولين عراقيين متهمون بالتخابر معها عن عمد.

وقال الوائلي، خلال مشاركته في برنامج "وجه

بغداد اليوم _ الديوانية

اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم السبت (18 تشرين الثاني، 2019)، إطلاق سراح الصحفي محمد الشمري.

وقال الإعلامي الدكتور نبيل جاسم، خلال حلقة برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه على قناة "دجلة" الفض

بغداد اليوم _ بغداد

رأى المحلل السياسي الإيراني محمد صدقيان، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني، 2019) أن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول "تدخل إيران في العراق"، لا يدين الشخصيات السياسية العراقية التي وردت اسماءها

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