عبدالمهدي: أولوياتنا حماية حقوق العراقيين

2019/11/18 | 23:24

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بغداد/ الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ان في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، في حين استقبل سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى بغداد والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كلاً على انفراد.

وذكر عبدالمهدي، خلال كلمة القاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية : كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية مع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وبشأن دور البرنامج الحكومي في تحقيق ستراتيجية الأمن الوطني تابع بالقول: ان هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة .

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