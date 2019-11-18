الزراعة: نقترب من القضاء على مرض (كوي هيربس) الذي أصاب الأسماك

2019/11/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

طمأنت وزارة الزراعة ، المواطنين بعدم وجود اي خطورة لفايروس (كوي هيربس) الذي اصاب الاسماك، على صحة الانسان،بينما اكدت انها ستعلن انتهاء المرض خلال الايام القليلة المقبلة والسيطرة عليه بالكامل.



وقال الناطق الاعلامي في الوزارة حميد النايف بتصريح خاص لـ"الصباح": ان وزارته شكلت فريق عمل متخصصاً برئاسة محافظ بابل باعتبارها المحافظة التي تم فيها اكتشاف اصابات مرض (كوي هيربس) الذي اصاب الاسماك، منوها بأن المهمة الرئيسة لهذا الفريق تتمثل بالسيطرة على المرض للحد من انتشاره باستعمال المعقمات الطبية واتلاف الاسماك المصابة والنافقة.

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