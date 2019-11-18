الأممية الرابعة - بوليڤيا: لا للانقلاب

2019/11/18 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأممية_الرابعة اللحظة ليست للتردد.تتعرض بوليڤ-;-يا لانقلاب شرس وعنيف نظّمه يمينٌ متطرف عنصري، بدأ يستعيد مساحة سياسية ودعما اجتماعيا في الأشهر الأخيرة بهذا البلد الأندي.إننا نُـندد بهذا الانقلاب، ونعبر عن كامل تضامننا مع الشعب البوليڤ-;-ي ! في مطلع سنوات 2000، بنت الحركات الاجتماعية البوليڤ-;-ية في القرى والمدن، بقيادة فلاحين أهليين، سيرورة مديدة وعسيرة من النضال ضد التدابير النيوليبرالية ......

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