كافه تشاي تشي - إيران: رفع الحكومة لأسعار الوقود يشعل موجة من الاحتجاجات

2019/11/18 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كافه_تشاي_تشي يوم الجمعة، 15 نوفمبر، شهدت إيران اندلاع احتجاجات شعبية على خلفية إعلان الحكومة تطبيق زيادة كبيرة مفاجئة في أسعار الوقود.وقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث أوقفوا سياراتهم في الشوارع وسدوا الطرق.كانت الحكومة قد أعلنت رفع سعر الحصص المدعومة من الوقود بنسبة 50٪-;- (من 10.000 ريال / للتر إلى 15.000 ريال / لتر)، وبنسبة 300٪-;- بالنسبة للاستهلاك ا......

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