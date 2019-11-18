عباس علي العلي - دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح3

2019/11/18 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أصبحت المؤسسة الدينية في مواجهة حقيقية مع الشارع المتململ من سطوة وإرهاب الأحزاب الدينية المسيطرة بتنامي على الشارع السياسي، وخاصة تلك التي تسلحت حديثا بعنوان مقاومة الأحتلال أو تلك التي كانت قد مارست القتال من قبل، سواء داخل الأراضي العراقية أو التي كانت تقاتل في صفوف قوات أخرى (بدر مثالا، وجماعة الأفغان العرب العائدين من أفغانستان)، كلا منهم كان على أستعداد تام أن يعود للسلاح والقتال مرة أخرى ول......

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