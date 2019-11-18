2019/11/18 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخصين وإصابة آخر في مقهى وسط الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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