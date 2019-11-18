بومبيو: لن نقف مكتوفي الأيدي بينما الشعب العراقي يعاني

2019/11/18 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن إدارة بلاده لن تكف مكتوفة الأيدي تجاه الفساد الذي يجلب المعاناة للعراقيين.





وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى المسؤولين الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني".

وأضاف وزير الخارجية أن الاحتجاجات في العراق لا تميز بين الطوائف والإثنيات، وإنما تريد التخلص من التدخل الإيراني.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العراق.

وفيما يخص الحراك الشعبي الحالي في إيران، قال بومبيو إن الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تحترم الحكومة حقوق الإنسان.

وطالب بومبيو من الحكومة الإيرانية التراجع فورا عن حظر خدمات الإنترنت، التي انقطعت منذ فجر الجمعة بالتزامن مع اندلاع المظاهرات في جميع انحاء إيران احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار البنزين.

ولفت وزير الخارجية الأميركية إلى تراجع إيران عن التزامها ببنود الاتفاق النووي بقوله إن "هناك ابتزاز نووي" من جانب طهران، وأن هذا "سيعمق العزلة الإيرانية".

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