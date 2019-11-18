اكتشاف علمي نادر وغريب.. سمكة القرش تتقيأ معدتها!

2019/11/18 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

اكتشف باحثون ظاهرة غريبة لدى أسماك القرش حيث تقوم بتقيؤ معدتها لمدة قصيرة ثم تبتلعها مرة أخرى.

وأوضح الباحثون عن السبب لقيام أسماك

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