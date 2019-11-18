التعليم العالي تصدر امرا هاما للطلبة المقبولين بالجامعات والكليات الاهلية

2019/11/18 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بياناً بشان المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية في بغداد والمحافظات.

ودعت الوزارة في بيان لها،

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