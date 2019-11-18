بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات ضد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين

2019/11/18 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الاثنين، أن واشنطن ستفرض عقوبات ضد شخصيات فاسدة تسرق ثروات الشعب العراقي.وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن “لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يجعل المسؤولون الفاسدون الشعب العراقي يعاني”.وأضاف أن “الولايات المتحدة ستستخدم صلاحياتها لفرض عقوبات على الشخصيات الفاسدة التي تسرق ثروات العراقيين”....

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