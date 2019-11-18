2019/11/18 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).