2019/11/18 | 23:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية
يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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