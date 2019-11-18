محافظة البصرة توقع عقد مشروع تأهيل منطقة المعقل مع شركة جديدة

2019/11/18 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقع محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عقد مشروع تأهيل منطقة المعقل مع شركة الخلاب للمقاولات، لإكمال الاعمال المتلكئة التي كانت مناطة بشركة الكوثران منذ سنوات.

وقال محافظ البصرة في بيان تلقت" الغد برس" نسخة منه، ان "هناك متابعة للشركات المتلكئة، والعمل على ابعادها عن المشاريع التي لم تنجز بشكل مطلوب، وفقا للمخططات المفروضة".

وأضاف ان "شركة الخلاب ستباشر في الاعمال المتبقية بمنطقة المعقل خلال اسبوع واحد من تاريخ توقيع العقد"، مبينا ان "الشركة تمتلك اليات عديدة لإنجاز المشروع وتخليص المواطنين في منطقة المعقل من معاناتهم المستمرة اثر طفح المياه وتردي الشوارع".

يذكر ان المحافظة قامت في وقت سابق بسحب العمل من شركة كوثران نتيجة فشلها في اتمام مشروع تأهيل منطقة المعقل.

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