انباء عن اجتماع موسع للقوى السياسية بغياب عبد المهدي لبحث عدة مواضيع منها اجراء انتخابات مبكرة

2019/11/18 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت انباء مطلعة، اليوم الاثنين، بحدوث اجتماع موسع للقوى السياسية بغياب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي لبحث عدة مواضيع منها اجراء انتخابات مبكرة.

وقالت المصادر لـ"الغد برس"، انه "تم حدوث اجتماع موسع في مكتب عمار الحكيم بحضور حيدر العبادي ونوري المالكي وممثل عن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي والشيخ قيس، الخزعلي وهادي العامري ورئيس الجمهورية ، برهم صالح ونيجرفان بارزاني، وغياب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي".

واضاف ان "المواضيع مورد البحث، منها اجراء انتخابات مبكرة، وتحديد شكل القانون الانتخابي، والسقوف الزمنية للتعديلات الدستورية، و مصير الحكومة الحالية".

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